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9 минут назад

В Варшаве ввели запрет на ношение оружия из-за визита Байдена

ТАСС

Министерство внутренних дел и администрации Польши приняло решение ввести запрет на ношение оружия из-за визита в республику президента США Джо Байдена. Об этом сообщил в понедельник на брифинге представитель полиции Варшавы Сильвестер Марчак.

В Варшаве ввели запрет на ношение оружия из-за визита Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С 20 до 22 февраля запрещается ношение оружия, в том числе лицам, имеющим его легально", - сказал он, подчеркнув, что "это связано с обеспечением безопасности".

По словам Марчака, также в связи с визитом Байдена главный комендант польской полиции принял решение направить в Варшаву дополнительные силы обеспечения правопорядка. Как предупредил пресс-секретарь, жителям польской столицы следует подготовится к сложностям, которые могут возникнуть из-за перемещений американского лидера по городу.

По информации польской стороны, Байден прилетит в варшавский аэропорт 21 февраля в 08:30 по местному времени (10:30 мск). Из аэропорта он отправится в гостиницу Marriott, где обычно проживают американские лидеры во время визитов в Варшаву. Для всех перемещений президентской автомобильной колонны планируется перекрывать улицы.

Во второй половине дня запланирована встреча Байдена с польским лидером Анджеем Дудой, а вечером - выступление с речью на территории Королевского замка в историческом центре Варшавы. В среду запланирована встреча Байдена с лидерами стран "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония), а также генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и сотрудниками посольства США в Варшаве.

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