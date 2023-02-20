Поездка президента США Джо Байдена в Киев была окутана тайной, за сутки до нее он перестал появляться на публике, а официальные лица заявляли, что посещение Украины не планируется. Об этом пишет CNN.

По данным издания, президент США вылетел на Украину «под покровом темноты». Его самолет покинул авиабазу Эндрюс в США в 4:15 утра по местному времени. При этом журналистам, которые сопровождали американского лидера, запретили брать с собой какие-либо устройства.

Эти меры безопасности «отражали серьезную озабоченность безопасностью посещения зоны активных боевых действий», подчеркивается в статье.

При этом официальные лица Белого дома неоднократно заявляли на прошлой неделе, что визит на Украину не планируется. Поездка держалась в тайне и последние 24 часа. Перед отлетом Байден отправился «поужинать с женой», и с того момента вплоть до прибытия в Киев его никто не видел.

В поездке президента США сопровождают советник по национальной безопасности Джейк Салливан, заместитель начальника штаба Джен О'Мэлли Диллон и личный помощник Энни Томасини, утверждает издание.

Байден шесть раз посещал Украину в качестве вице-президента. Его последний визит в Киев был в январе 2017 года, за несколько дней до ухода с этого поста.

Президент США прибыл в Киев с необъявленным визитом сегодня, 20 февраля. Во второй половине дня в городе перекрыли улицы. По данным украинских СМИ, встреча американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась в Михайловском соборе.