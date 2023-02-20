Байден предрек Украине тяжелые времена

Президент США Джо Байден во время выступления на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве высказался о ситуации на Украине. Он подчеркнул, что впереди ожидаются трудные времена, передает РИА Новости.

«Мы знаем, что впереди будут тяжелые дни, недели и годы», - отметил американский лидер.

Кроме того, американский президент сообщил о планах выделить Киеву «миллиарды» в виде бюджетной помощи.

Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом в понедельник, 20 февраля. Во второй половине дня в городе перекрыли улицы.

Согласно данным украинских СМИ, встреча американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась в Михайловском соборе.