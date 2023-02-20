В ЕС признали исчерпание санкционных инструментов против России

«Каждый следующий пакет направлен на затягивание петли и предотвращение попыток обхода [ограничений]. Но главное уже было сделано, потому что мы ввели санкции против ископаемого топлива… Когда вы уже приняли главные меры, то остается не так много из дополнительных вещей, которые вы можете сделать», — заявил он.