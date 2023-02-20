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31 минуту назад

В ЕС признали исчерпание санкционных инструментов против России

Lenta.ru

Основная часть антироссийских санкций уже введена, все последующие пакеты направлены на предотвращение попыток их обхода и мелкие доработки. Исчерпание санкционных инструментов против России признал глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает РИА Новости.

В ЕС признали исчерпание санкционных инструментов против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Каждый следующий пакет направлен на затягивание петли и предотвращение попыток обхода [ограничений]. Но главное уже было сделано, потому что мы ввели санкции против ископаемого топлива… Когда вы уже приняли главные меры, то остается не так много из дополнительных вещей, которые вы можете сделать», — заявил он.

В мире,Шарль Мишель,Европейский совет,ЕС,
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