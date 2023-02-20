Раскрыты подробности секретного визита Байдена в Киев

Президент США Джо Байден прилетел на Украину «под покровом темноты», его самолет покинул авиабазу Эндрюс в Штатах в 4:15 в воскресенье по местному времени. Чтобы совершить секретный визит, политик сослался на ужин с женой, после которого исчез. Подробности поездки приводит CNN со ссылкой на источники.