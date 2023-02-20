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43 минуты назад

Раскрыты подробности секретного визита Байдена в Киев

Lenta.ru

Президент США Джо Байден прилетел на Украину «под покровом темноты», его самолет покинул авиабазу Эндрюс в Штатах в 4:15 в воскресенье по местному времени. Чтобы совершить секретный визит, политик сослался на ужин с женой, после которого исчез. Подробности поездки приводит CNN со ссылкой на источники.

В публичном расписании Байдена такие планы не фиксировали, а официальные представители Белого дома неоднократно отрицали возможность визита в Киев.

Байден объяснил свой визит в Киев

В пути Байдена сопровождало ограниченное число чиновников, в том числе советник по национальной безопасности Джейка Салливана и личный помощник президента Энни Томасини.

В мире,Видео,Джозеф Байден,
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