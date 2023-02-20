Советник по нацбезопасности США Салливан приехал в Киев вместе с Байденом

Вместе с президентом США Джо Байденом в Киев прибыл и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает РИА Новости.

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Снимок с Салливаном в своем Telegram-канале опубликовал глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Он назвал визит Байдена в Киев «историческим», заявив, что Украина сегодня — «сердце демократии, ведущее борьбу за свободу».

«Хочу поблагодарить советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, с которым мы работали, в том числе и над вопросом визита», — написал Ермак.

Он также призвал «поверить», что визит Байдена имеет «стратегический» смысл.

Напомним, что в понедельник, 20 февраля, Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом. По информации СМИ, он провел в Михайловском соборе встречу с Владимиром Зеленским, а после они под звуки сирен прогулялись по Михайловской площади.