Советник по нацбезопасности США Салливан приехал в Киев вместе с Байденом

Вместе с президентом США Джо Байденом в Киев прибыл и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает РИА Новости.
Снимок с Салливаном в своем Telegram-канале опубликовал глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Он назвал визит Байдена в Киев «историческим», заявив, что Украина сегодня — «сердце демократии, ведущее борьбу за свободу».
«Хочу поблагодарить советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, с которым мы работали, в том числе и над вопросом визита», — написал Ермак.
Он также призвал «поверить», что визит Байдена имеет «стратегический» смысл.
Напомним, что в понедельник, 20 февраля, Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом. По информации СМИ, он провел в Михайловском соборе встречу с Владимиром Зеленским, а после они под звуки сирен прогулялись по Михайловской площади.
Американский президент заявил, что Киев получит новый пакет военной помощи на 500 млн долларов. На этой неделе он также объявит о новом пакете антироссийских санкций.