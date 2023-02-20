Politico: визит Байдена в Киев подготовили за неделю в "строжайшей секретности"

Визит президента США Джо Байдена в Киев был подготовлен примерно за неделю, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного представителя украинского правительства.

«Визит был подготовлен «в очень короткие сроки» — около недели», — говорится в материале.

Как рассказал источник, поездка американского президента в Киев готовилась «с соблюдением строжайшей секретности» и была огранизована по каналам связи главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы и главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Байден прибыл в Киев 20 февраля с необъявленным визитом. Он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Михайловском соборе. В украинской столице объявлена воздушная тревога.