В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
29 минут назад

Politico: визит Байдена в Киев подготовили за неделю в "строжайшей секретности"

Газета.Ru

Визит президента США Джо Байдена в Киев был подготовлен примерно за неделю, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного представителя украинского правительства.

Politico: визит Байдена в Киев подготовили за неделю в "строжайшей секретности"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Визит был подготовлен «в очень короткие сроки» — около недели», — говорится в материале.

Как рассказал источник, поездка американского президента в Киев готовилась «с соблюдением строжайшей секретности» и была огранизована по каналам связи главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы и главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Байден прибыл в Киев 20 февраля с необъявленным визитом. Он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Михайловском соборе. В украинской столице объявлена воздушная тревога.

В распространенном Белом доме заявлении Байдена сказано, что целью поездки является выражение поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, американский президент анонсировал новый пакет военной помощи Киеву на $500 млн и новые санкции против российских физлиц и компаний, связанных со специальной военной операцией на Украине.

В мире,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Правительство Украины,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий