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15 минут назад

Эрдоган заявил о спасении более 114 тыс. человек из-под завалов после землетрясений

Газета.Ruиещё 3

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время поездки в провинцию Хатай, что после произошедших в стране землетрясений из-под завалов были спасены более 114 тыс. человек во время поисково-спасательных работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое ТВ.

В Турции из-под завалов спасли более 114 тысяч человек
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Работы по разбору завалов подходят к концу, спасти удалось 114 834 человека», — сказал президент.

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что конференция ЕС по сбору средств для пострадавших в результате землетрясения в Турции и Сирии пройдет в Брюсселе 16 марта. В Швеции намерены организовать конференцию доноров в Брюсселе совместно с Еврокомиссией, выступая в роли страны — председательницы ЕС.

6 февраля на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По данным AFAD, после землетрясений было зафиксировано 6 414 афтершоков. По данным специалистов, повреждено более 1 млн зданий. Из зоны ЧП эвакуировано 392 287 человек.

В мире,землетрясение,Тобиас Билльстрем,Реджеп Эрдоган,Еврокомиссия,ЕС,
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