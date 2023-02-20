В Турции из-под завалов спасли более 114 тысяч человек

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время поездки в провинцию Хатай, что после произошедших в стране землетрясений из-под завалов были спасены более 114 тыс. человек во время поисково-спасательных работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое ТВ.

«Работы по разбору завалов подходят к концу, спасти удалось 114 834 человека», — сказал президент.

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что конференция ЕС по сбору средств для пострадавших в результате землетрясения в Турции и Сирии пройдет в Брюсселе 16 марта. В Швеции намерены организовать конференцию доноров в Брюсселе совместно с Еврокомиссией, выступая в роли страны — председательницы ЕС.