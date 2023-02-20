В Университете Хопкинса предложили план «Б» для Украины вместо вступления НАТО

Профессор Университета Хопкинса Хэл Брэндс предложил план «Б» для Украины вместо вступления в НАТО. По его словам, стране нужно усилить военное сотрудничество с Западом, написал он в своей статье для Bloomberg. Об этом сообщает РБК.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Планом «Б» Брэндс называет тесную связь Украины с Западом, не вступая при этом в НАТО. Так, члены альянса могут также помогать Киеву вооружением, обучать солдат ВСУ. Профессор уверен, что Украина в итоге выйдет из этого конфликта «одной из передовых военных держав». По его мнению, ни одна страна не будет относиться к своей обороне серьезнее, чем Украина.

Брэндс добавил, что к концу боевых действий Киев будет иметь огромный резерв, а ВСУ будут иметь качественное оружие. Он также предположил, что ряд члены НАТО могут сформировать с Украиной «новый Варшавский договор» — так называемый военный блок восточноевропейских стран.