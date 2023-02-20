Телеканал NBC назвал визит Байдена в Киев "историческим"

Президент Джо Байден совершил неожиданный «исторический визит» на Украину, продемонстрировав поддержку и солидарность с властями Киева. Об этом сообщает американский телеканал NBC.

«Это первый случай в современной истории, когда президент США посетил зону боевых действий, где нет активного американского военного присутствия», - говорится в сообщении на сайте телеканала.

NBC отмечает, что «тайный характер поездки указывает на опасность визита американского главнокомандующего на Украину на фоне продолжающихся бомбардировок».

По мнению журналистов телеканала, появление Байдена на Украине — яркое заявление о том, что США поддерживают Зеленского, несмотря на растущее давление внутри страны с целью сократить американскую помощь.

Президент США Джо Байден неожиданно прибыл в Киев днем 20 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что президент США Джо Байден прибыл в Киев. Он опубликовал фото с американским лидером в своем Telegram-канале.

«Джозеф Байден, добро пожаловать в Киев! Ваш визит — чрезвычайно важный знак поддержки для всех украинцев», — написал Зеленский.

Президенты провели встречу в Михайловском соборе в Киеве, и опубликовало фото лидеров на площади у собора. Также Байден и Зеленский посетили мемориал погибшим украинским военнослужащим, в это время звучали сирены воздушной тревоги.