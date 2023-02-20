В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
24 минуты назад

Телеканал NBC назвал визит Байдена в Киев "историческим"

Газета.Ru

Президент Джо Байден совершил неожиданный «исторический визит» на Украину, продемонстрировав поддержку и солидарность с властями Киева. Об этом сообщает американский телеканал NBC.

Телеканал NBC назвал визит Байдена в Киев "историческим"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это первый случай в современной истории, когда президент США посетил зону боевых действий, где нет активного американского военного присутствия», - говорится в сообщении на сайте телеканала.

NBC отмечает, что «тайный характер поездки указывает на опасность визита американского главнокомандующего на Украину на фоне продолжающихся бомбардировок».

По мнению журналистов телеканала, появление Байдена на Украине — яркое заявление о том, что США поддерживают Зеленского, несмотря на растущее давление внутри страны с целью сократить американскую помощь.

Президент США Джо Байден неожиданно прибыл в Киев днем 20 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что президент США Джо Байден прибыл в Киев. Он опубликовал фото с американским лидером в своем Telegram-канале.

«Джозеф Байден, добро пожаловать в Киев! Ваш визит — чрезвычайно важный знак поддержки для всех украинцев», — написал Зеленский.

Президенты провели встречу в Михайловском соборе в Киеве, и опубликовало фото лидеров на площади у собора. Также Байден и Зеленский посетили мемориал погибшим украинским военнослужащим, в это время звучали сирены воздушной тревоги.

Байден во время своего выступления в Киеве заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи в размере $500 млн, который будет объявлен 21 февраля

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий