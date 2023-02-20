Вучич отметил начало всемирной гонки вооружений

"Общее заключение состоит в том, что началась всеобщая гонка вооружений и увеличения уровня вложений в оборонную промышленность - и формальных, и неформальных. От уровня [военных затрат] в 1,5% - к 1,8% [от ВВП] и далее. Сейчас только Польша размышляет о том, чтобы увеличить военный бюджет до 5%, уже вышли на 4%. Мы сейчас на 2%, двигаемся к 2,3%, к 3%. Потому что у кого не будет серьезной армии, тот подвергнется нападению по одиночке", - заявил Вучич в понедельник журналистам.