Вучич отметил начало всемирной гонки вооружений

Уровень вложений в оборонную промышленность растет по всему миру, началась всеобщая гонка вооружений. Такое мнение высказал президент Сербии Александар Вучич на полях Международной выставки военной техники и вооружений IDEX в Абу-Даби.
"Общее заключение состоит в том, что началась всеобщая гонка вооружений и увеличения уровня вложений в оборонную промышленность - и формальных, и неформальных. От уровня [военных затрат] в 1,5% - к 1,8% [от ВВП] и далее. Сейчас только Польша размышляет о том, чтобы увеличить военный бюджет до 5%, уже вышли на 4%. Мы сейчас на 2%, двигаемся к 2,3%, к 3%. Потому что у кого не будет серьезной армии, тот подвергнется нападению по одиночке", - заявил Вучич в понедельник журналистам.
Сербский лидер отметил, что в настоящий момент Белград испытывает проблемы с поставками уже закупленных вооружений.
Вучич находится в Абу-Даби с официальным визитом с 19 по 22 февраля. Сербский лидер принимает участие в открытии Международной выставки военной техники и вооружений IDEX, а также встретится с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.