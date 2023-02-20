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18 минут назад

Советник по нацбезопасности США Салливан приехал в Киев вместе с Байденом

Lenta.ru

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан приехал в Киев вместе с Джо Байденом, о чем свидетельствует фотография, которую опубликовал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram.

Советник по нацбезопасности США Салливан приехал в Киев вместе с Байденом
Фото: СоцсетиСоцсети

«Хочу поблагодарить советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, с которым мы работали в том числе и над вопросами вокруг визита. Очень рад конструктивному сотрудничеству с Джейком, которое всегда дает мощный результат», — написал Ермак.

Он добавил, что во время встречи «решаются немало важных вопросов».

Сам Байден, выступая в Киеве, объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов, куда войдут артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО) противотанковые системы и другое вооружение.

В мире,Джейк Салливан,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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