Советник по нацбезопасности США Салливан приехал в Киев вместе с Байденом

«Хочу поблагодарить советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, с которым мы работали в том числе и над вопросами вокруг визита. Очень рад конструктивному сотрудничеству с Джейком, которое всегда дает мощный результат», — написал Ермак.