Зеленский и Байден обнялись на фоне мемориала павшим за Украину

Президент Украины Владимир Зеленский обнялся с американским лидером Джо Байденом на фоне мемориала павшим за Украину солдатам. Снимок опубликовало украинское издание «Страна».

Напомним, что в понедельник, 20 февраля, Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом. Днем в центре столицы перекрыли улицы. По информации украинских СМИ, американский президент провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Михайловском соборе.

Это первый приезд Байдена на Украину после начала специальной военной операции. В ходе встречи американский президент объявил, что Киев получит новый пакет военной помощи на 500 млн долларов, а на этой неделе он заявит о новом пакете антироссийских санкций.