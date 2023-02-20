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42 минуты назад

Зеленский и Байден обнялись на фоне мемориала павшим за Украину

Никита Бородкин

Президент Украины Владимир Зеленский обнялся с американским лидером Джо Байденом на фоне мемориала павшим за Украину солдатам. Снимок опубликовало украинское издание «Страна».

Зеленский и Байден обнялись на фоне мемориала павшим за Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что в понедельник, 20 февраля, Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом. Днем в центре столицы перекрыли улицы. По информации украинских СМИ, американский президент провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Михайловском соборе.

Это первый приезд Байдена на Украину после начала специальной военной операции. В ходе встречи американский президент объявил, что Киев получит новый пакет военной помощи на 500 млн долларов, а на этой неделе он заявит о новом пакете антироссийских санкций.

В момент визита в украинской столице зазвучала воздушная тревога. В соцсетях публиковали кадры прогулки Зеленского и Байдена по Михайловской площади под звуки сирен.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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