Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил со своим американским коллегой Джо Байденом вопрос о дальнобойных вооружениях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее сообщалось, что на встрече с Зеленским в Киеве Байден пообещал поставить Украине новый пакет военной помощи на сумму $500 млн. Официально о нем будет объявлено во вторник, 21 февраля. Кроме того, президент США добавил, что на этой неделе будет объявлено о новом пакете антироссийских санкций.

Напомним, сейчас Джо Байден находится с визитом в Киеве. Уточняется, что он прибыл в украинскую столицу, чтобы заявить о поддержке демократии и суверенитета Украины.