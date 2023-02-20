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34 минуты назад

Лукашенко заявил, что все белорусы должны уметь обращаться с оружием

Газета.Ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 20 февраля, на заседании Совета безопасности заявил, что все белорусы должны уметь обращаться с оружием.

Лукашенко заявил, что все белорусы должны уметь обращаться с оружием
Фото: ТАССТАСС

По его словам, которые приводит пресс-служба политика, такая необходимость появилась из-за непростой ситуации.

«Я уже не раз говорил: каждый мужчина, да и не только мужчина, должен уметь, как минимум, обращаться с оружием.

Хотя бы для того, чтобы в случае необходимости защитить свою семью, свой дом, родной уголок земли и, если понадобится, страну, без которой не будет ни уголка, ни дома, ничего другого», — цитирует Лукашенко Общественная служба новостей.

В мире,Александр Лукашенко,
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