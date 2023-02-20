Лукашенко заявил, что все белорусы должны уметь обращаться с оружием

«Я уже не раз говорил: каждый мужчина, да и не только мужчина, должен уметь, как минимум, обращаться с оружием.



Хотя бы для того, чтобы в случае необходимости защитить свою семью, свой дом, родной уголок земли и, если понадобится, страну, без которой не будет ни уголка, ни дома, ничего другого», — цитирует Лукашенко Общественная служба новостей.