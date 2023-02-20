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37 минут назад

Байден объявит новые санкции против российской элиты

Lenta.ru

Президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон на этой неделе объявит новые санкции, которые коснутся российской элиты. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Байден объявит новые санкции против российской элиты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам американского лидера, санкции будут введены против тех людей и компаний, которые связаны со спецоперацией и каким-либо образом помогают «российской военной машине». Заявление главы Белого дома было опубликовано в момент его неожиданного визита в Киев, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Помимо этого, Байден, выступая в Киеве, объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов, куда войдут артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО) противотанковые системы и другое вооружение.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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