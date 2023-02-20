Байден объявит новые санкции против российской элиты

Президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон на этой неделе объявит новые санкции, которые коснутся российской элиты. Об этом говорится на сайте Белого дома.

По словам американского лидера, санкции будут введены против тех людей и компаний, которые связаны со спецоперацией и каким-либо образом помогают «российской военной машине». Заявление главы Белого дома было опубликовано в момент его неожиданного визита в Киев, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.