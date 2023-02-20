Зеленский опубликовал фото со встречи с Байденом в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал официальное фото с американским лидером Джо Байденом на встрече в Киеве . Как сообщает РИА Новости, снимок появился в официальном Telegram-аккаунте украинского политика.

«Джозеф Байден, добро пожаловать в Киев! Ваш визит — чрезвычайно важное проявление поддержки для всех украинцев», — написал он.

Напомним, что днем в понедельник, 20 февраля, центр Киева перекрыли из-за приезда иностранных делегаций. Позднее СМИ сообщили, что Байден провел встречу с Зеленским в Михайловском соборе. Издания показали первые кадры с Байденом на Михайловской площади, на которых американский президент идет под звуки воздушной тревоги, которая начала звучать в столице в 12:25 мск.