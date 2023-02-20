В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

Зеленский опубликовал фото со встречи с Байденом в Киеве

Никита Бородкин

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал официальное фото с американским лидером Джо Байденом на встрече в Киеве. Как сообщает РИА Новости, снимок появился в официальном Telegram-аккаунте украинского политика.

Зеленский опубликовал фото со встречи с Байденом в Киеве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Джозеф Байден, добро пожаловать в Киев! Ваш визит — чрезвычайно важное проявление поддержки для всех украинцев», — написал он.

Напомним, что днем в понедельник, 20 февраля, центр Киева перекрыли из-за приезда иностранных делегаций. Позднее СМИ сообщили, что Байден провел встречу с Зеленским в Михайловском соборе. Издания показали первые кадры с Байденом на Михайловской площади, на которых американский президент идет под звуки воздушной тревоги, которая начала звучать в столице в 12:25 мск.

Пресс-служба президента Украины

Изначально сообщалось, что Байден должен посетить Польшу, в ходе визита встретившись с лидерами стран восточного фланга НАТО. О том, что президент США заедет в Киев, официально не объявлялось.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий