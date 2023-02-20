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11 минут назад

СМИ: воздушная тревога объявлена по всей Украине

Никита Бородкин

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-ресурс по оповещению населения.

СМИ: воздушная тревога объявлена по всей Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас предупреждение действует во всех регионах, в том числе и в Киеве, в который сегодня должны прибыть иностранные делегации. Украинские СМИ заявляли, что в центре города из-за них перекрыли улицы. Предположительно, среди них есть и президент США Джо Байден, о планах которого посетить украинскую столицу официально не объявлялось.

Напомним, что Россия регулярно наносит удары по объектам инфраструктуры Украины. Они начались с 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту. Накануне председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что следствие подтвердило причастность к взрыву украинских спецслужб.

В воскресенье, 19 февраля, воздушная тревога прозвучала в Киеве и восьми регионах Украины. В некоторых из них на протяжении дня уже звучали сирены.

В мире,Александр Бастрыкин,Джозеф Байден,Следственный комитет,
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