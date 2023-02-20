СМИ: воздушная тревога объявлена по всей Украине

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-ресурс по оповещению населения.

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Сейчас предупреждение действует во всех регионах, в том числе и в Киеве, в который сегодня должны прибыть иностранные делегации. Украинские СМИ заявляли, что в центре города из-за них перекрыли улицы. Предположительно, среди них есть и президент США Джо Байден, о планах которого посетить украинскую столицу официально не объявлялось.

Напомним, что Россия регулярно наносит удары по объектам инфраструктуры Украины. Они начались с 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту. Накануне председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что следствие подтвердило причастность к взрыву украинских спецслужб.