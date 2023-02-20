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1 час назад

МИД Китая ответил на заявления США о военной помощи России

Lenta.ruиещё 3

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь ответил на заявления США о том, что Пекин намеревается оказать военную помощь России и призвал Вашингтон не распространять дезинформацию. Его слова приводит РИА Новости.

МИД Китая ответил на заявления США о военной помощи России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Оружие на поле боя непрерывно поставляют США, а не Китай. США не имеют права отдавать Китаю приказы и распоряжения, мы также никогда не примем указаний и даже угроз и давления со стороны США в отношении российско-китайских отношений», — подчеркнул дипломат.

Вэньбинь указал, что политика Китая направлена на мирное урегулирование конфликта и содействие проведению переговоров. Он призвал США переосмыслить свою позицию, сделать больше практических шагов для разрешения украинского кризиса и прекратить перекладывать ответственность.

СМИ раскрыли подробности мирного плана Китая по Украине

Ранее власти Соединенных Штатов заподозрили Пекин в намерении помочь России вооружениями для проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что помощь КНР России якобы будет состоять из оружия и боеприпасов.

В мире,Ван Вэньбинь,Энтони Блинкен,
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