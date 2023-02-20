МИД Китая ответил на заявления США о военной помощи России

«Оружие на поле боя непрерывно поставляют США, а не Китай. США не имеют права отдавать Китаю приказы и распоряжения, мы также никогда не примем указаний и даже угроз и давления со стороны США в отношении российско-китайских отношений», — подчеркнул дипломат.