В Раде назвали причину гигантских пробок в Киеве

«Виновница гигантских пробок в столице — директор МВФ Кристалина Георгиева. Под нее сегодня финансовый комитет показательно будет в очередной раз раздевать украинскую экономику», — сообщил он. Также Дубинский назвал неприемлемым часовое перекрытие центра Киева для проезда «дорогих иностранных гостей».

Ранее в украинской столице перекрыли улицы. Предполагалось, что это сделали из-за прибытия крупной иностранной делегации в город. Также сообщалось об автобусах около посольства США. Позднее стало известно, что президент США Джо Байден может находиться с визитом в Киеве.