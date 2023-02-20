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Фото: EPA/TACC EPA/TACC

Экс-врач Трампа потребовал «раскрыть правду» о здоровье Байдена

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Бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон призвал положить конец «сокрытию информации» о здоровье президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News. .

Такое заявление Джексон сделал на фоне того, как Байдена признали здоровым и способным возглавлять государство по результатам последнего медицинского осмотра. Джексон подчеркнул, что большинство американцев видят, что психическое здоровье Байдена находится в «полном упадке», но Белый дом «не дает никакой прозрачности в отношении того, что происходит». Новый письменный отчет о медицинском осмотре, опубликованный врачом Байдена Кевином О'Коннором, «еще раз подтверждает, что эта администрация непреклонна в сокрытии правды», подчеркнул конгрессмен.

«Европа погрязла в ненависти к России»

Младший научный сотрудник Китайской академии социальных наук Чжан Хун заявил Global Times, что Европа «погрязла в иррациональной ненависти и антагонизме по отношению к России». В качестве примера он привел Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая «сосредоточена на безопасности Европы, однако Россия на нее не приглашена»: «С таким подходом трудно посадить Россию за стол переговоров».

Поставки Западом современного оружия Украине неизбежно спровоцируют ответный удар со стороны России, предупредил китайский военный эксперт Сун Чжунпин. Он считает, что давление Запада может вынудить Россию ускорить разработку нового оружия, и тогда конфликтом будет охвачена вся Европа. Ван И, директор канцелярии Комиссии по иностранным делам Коммунистической партии Китая, заявил на Мюнхенской конференции, что некоторые силы не хотят успешных мирных переговоров или прекращения конфликта. Эти силы «не заботятся ни о жизнях украинцев, ни об ущербе, нанесенном Европе», подчеркнул он.

«Сербия поворачивает на Запад?»

До недавнего времени считалось, что в Белграде нет политика, который склонен идти на уступки Приштине, и даже если он появится, то «не сможет выжить», отмечает News.bg. Однако в начале февраля не кто иной, как сам президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград «должен продолжить переговоры с Косово о нормализации отношений, чтобы идти по пути членства в ЕС».

News.bg задается вопросом, грядет ли «косовский хеппи-энд». И, что еще интереснее, поворачивает ли Сербия на Запад после десятилетий трений с ЕС и США. Заявленное желание (и Сербией, и Косово) найти выход является необходимым, но не достаточным условием. Подводные камни возможного соглашения слишком остры, и десятилетия борьбы вряд ли удастся преодолеть только потому, что «с Запада» было велено это сделать. Александр Вучич пытается лавировать между Москвой и Брюсселем - «всегда с Европой, никогда против России». Делает он это даже в то время, когда отношения между ЕС и РФ находятся на низшей точке.

«Идеальная боевая машина с искусственным интеллектом»

Стартап под названием Istari, поддерживаемый Эриком Шмидтом, бывшим гендиректором Google, создает «идеальную боевую машину с искусственным интеллектом», сообщает Wired. Istari использует машинное обучение для виртуальной сборки и тестирования компьютерных моделей отдельных компонентов, таких как шасси и двигатели.

Шмидт говорит, что это может принести в военную инженерию США «дозу инноваций». По мнению Шмидта, проблема нынешнего Пентагона вряд ли заключается в деньгах, таланте или целеустремленности. Он описывает работающих на вооруженные силы США как «прекрасных людей внутри плохой системы», которая развилась, чтобы служить предыдущей эпохе, в которой доминировали крупные, медленные и дорогие проекты, такие как авианосцы. Украинский кризис, по мнению Шмидта, указывает на то, как Пентагон может улучшить ситуацию. ВСУ помогает адаптация технологий из частного сектора - превращение коммерческих беспилотников в оружие, перепрофилирование вышедших из строя систем связи на поле боя и 3D-печать компонентов, подчеркнул он.

Рейтинг Макрона упал до минимума за три года

Le Journal du dimanche рассказал, что на фоне протестов из-за пенсионной реформы популярность президента Франции Эммануэля Макрона вернулась к самому низкому уровню с февраля 2020 года. Это стало концом долгой фазы «президентской неприкосновенности» во время ковида, Франция возвращается к «классической логике Пятой республики с главой государства, который платит за непопулярную реформу».