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24 минуты назад

Лукашенко предупредил о жестком ответе на любую агрессию

Лера Букина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за любой агрессией в сторону государства последует жесткий и быстрый ответ, передает БЕЛТА.

Лукашенко пообещал «быстрый и жесткий» ответ в случае агрессии против Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы республики, партнерам следует знать, что «белорусское миролюбие - не синоним жертвенности». Белоруссия незамедлительно ответит на действия Запада, указал Лукашенко.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о планах Евросоюза ввести против Белоруссии новый пакет санкций, который затронет товары двойного назначения, нефть, уголь, продукцию из стали и золота.

Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в конфликте на Украине

Также подчеркивалось, что в предложенном пакете содержатся меры, исключающие санкции в отношении лекарств, сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, а также связанных с ними финансовых операций.

9 февраля глава МВД Польши Мариуш Каминьский поручил закрыть пункт на границе с Белоруссией «Бобровники» с полудня 10 февраля из интересов государственной безопасности.

После этого правительство Белоруссии ограничило въезд на территорию страны для польских грузовых автомобилей и тягачей.