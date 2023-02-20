Лукашенко пообещал «быстрый и жесткий» ответ в случае агрессии против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за любой агрессией в сторону государства последует жесткий и быстрый ответ, передает БЕЛТА.

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По словам главы республики, партнерам следует знать, что «белорусское миролюбие - не синоним жертвенности». Белоруссия незамедлительно ответит на действия Запада, указал Лукашенко.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о планах Евросоюза ввести против Белоруссии новый пакет санкций, который затронет товары двойного назначения, нефть, уголь, продукцию из стали и золота.

Также подчеркивалось, что в предложенном пакете содержатся меры, исключающие санкции в отношении лекарств, сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, а также связанных с ними финансовых операций.

9 февраля глава МВД Польши Мариуш Каминьский поручил закрыть пункт на границе с Белоруссией «Бобровники» с полудня 10 февраля из интересов государственной безопасности.