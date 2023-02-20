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19 минут назад

Чавушоглу заявил, что Турция привержена выполнению Конвенции Монтрё

ТАСС

Турция привержена выполнению Конвенции Монтрё, к настоящему моменту через Босфор не прошел ни один военный корабль. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в турецкой столице по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Чавушоглу заявил, что Турция привержена выполнению Конвенции Монтрё
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы выступаем против<...> [конфликта на Украине]. Не поддерживаем референдумы [о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России]. Мы серьезно относимся к положениям Конвенции Монтрё. К настоящему моменту ни один военный корабль не прошел через пролив Босфор", - сказал он.

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