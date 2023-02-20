Чавушоглу заявил, что Турция привержена выполнению Конвенции Монтрё

"Мы выступаем против<...> [конфликта на Украине]. Не поддерживаем референдумы [о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России]. Мы серьезно относимся к положениям Конвенции Монтрё. К настоящему моменту ни один военный корабль не прошел через пролив Босфор", - сказал он.