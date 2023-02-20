Зеленский предложил послать Берлускони украинскую водку

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, для Киева важно не потерять поддержку Италии, несмотря на симпатии отдельных политиков к России.

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Журналисты издания спросили украинского лидера, не опасается ли он отказа Рима от сотрудничества с Киевом из-за хорошего отношения бывшего премьера Сильвио Берлускони к президенту России Владимиру Путину.

Зеленский ответил, что слышал антиукраинские заявления Берлускони, и предложил послать ему водку.

19 октября Берлускони заявил, что Путин прислал ему 20 бутылок водки в качестве подарка на день рождения. Политик заверил, что ответил на подарок бутылками «Ламбруско». Эти слова Берлускони вызвали скандал в Италии.

Зеленский отметил, что не знаком лично с Берлускони и спросил журналистов, любит ли итальянский политик водку.

«Он любит водку? У нас есть на Украине отличного качества. Если хотите, мы вам дадим», — сказал Зеленский.