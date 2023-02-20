В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
7 минут назад

Зеленский предложил послать Берлускони украинскую водку

Газета.Ruиещё 3

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, для Киева важно не потерять поддержку Италии, несмотря на симпатии отдельных политиков к России.

Зеленский предложил послать Берлускони украинскую водку
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Журналисты издания спросили украинского лидера, не опасается ли он отказа Рима от сотрудничества с Киевом из-за хорошего отношения бывшего премьера Сильвио Берлускони к президенту России Владимиру Путину.

Зеленский ответил, что слышал антиукраинские заявления Берлускони, и предложил послать ему водку.

19 октября Берлускони заявил, что Путин прислал ему 20 бутылок водки в качестве подарка на день рождения. Политик заверил, что ответил на подарок бутылками «Ламбруско». Эти слова Берлускони вызвали скандал в Италии.

Зеленский отметил, что не знаком лично с Берлускони и спросил журналистов, любит ли итальянский политик водку.

«Он любит водку? У нас есть на Украине отличного качества. Если хотите, мы вам дадим», — сказал Зеленский.

12 февраля Сильвио Берлускони заявлял, что никогда не стал бы разговаривать с Зеленским, если бы занимал место премьер-министра Италии.

В мире,Владимир Зеленский,Сильвио Берлускони,Владимир Путин,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий