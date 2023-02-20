Пресс-секретарь Белого дома рассмешила зрителей Fox словами о Байдене

«Если Байден — лучший коммуникатор для того, чтобы лгать, то Карин Жан-Пьер — второй лучший коммуникатор для того, чтобы лгать», — написали они под видео на YouTube-странице телеканала.

Другие включили иронию и предположили, что, если бы Байден» заговорил об инопланетянах», он, вероятно, заявил, что провел с ними больше времени, чем кто-либо другой, так как он и сам из их числа, а еще припомнили Байдену его проблемы с суфлером на важных выступлениях.