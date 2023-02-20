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40 минут назад

Пресс-секретарь Белого дома рассмешила зрителей Fox словами о навыках общения Байдена

Газета.Ru

Высказывание пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о высоких коммуникативных навыках президента США Джо Байдена рассмешило зрителей телеканала Fox News. Отвечая на вопрос журналиста об умении американского лидера общаться с окружающими, она назвала его «лучшим коммуникатором».

Пресс-секретарь Белого дома рассмешила зрителей Fox словами о Байдене
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В комментариях телезрители назвали их обоих «коммуникаторами лжи», отмечает Life.ru.

«Если Байден — лучший коммуникатор для того, чтобы лгать, то Карин Жан-Пьер — второй лучший коммуникатор для того, чтобы лгать», — написали они под видео на YouTube-странице телеканала.

Некоторые отметили, что после такого высказывания «эту женщину» больше никто не будет воспринимать всерьез.

Другие включили иронию и предположили, что, если бы Байден» заговорил об инопланетянах», он, вероятно, заявил, что провел с ними больше времени, чем кто-либо другой, так как он и сам из их числа, а еще припомнили Байдену его проблемы с суфлером на важных выступлениях.

«Америка не слушает Джо, Америка слушает Джо, который пытается объясниться с помощью телесуфлера», — добавил Jesse Orona.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,
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