Пресс-секретарь Белого дома рассмешила зрителей Fox словами о Байдене

Высказывание пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о высоких коммуникативных навыках президента США Джо Байдена рассмешило зрителей телеканала Fox News. Отвечая на вопрос журналиста об умении американского лидера общаться с окружающими, она назвала его «лучшим коммуникатором».
В комментариях телезрители назвали их обоих «коммуникаторами лжи», отмечает Life.ru.
«Если Байден — лучший коммуникатор для того, чтобы лгать, то Карин Жан-Пьер — второй лучший коммуникатор для того, чтобы лгать», — написали они под видео на YouTube-странице телеканала.
Некоторые отметили, что после такого высказывания «эту женщину» больше никто не будет воспринимать всерьез.
Другие включили иронию и предположили, что, если бы Байден» заговорил об инопланетянах», он, вероятно, заявил, что провел с ними больше времени, чем кто-либо другой, так как он и сам из их числа, а еще припомнили Байдену его проблемы с суфлером на важных выступлениях.
«Америка не слушает Джо, Америка слушает Джо, который пытается объясниться с помощью телесуфлера», — добавил Jesse Orona.