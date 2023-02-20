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46 минут назад

СМИ: Кулеба не будет участвовать в заседании ЕС

Лера Букина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не будет участвовать в запланированной на понедельник встрече глав МИД ЕС в Брюсселе, передает РИА Новости.

СМИ: Кулеба не будет участвовать в заседании ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Представитель ЕС проинформировал об этом утром. Он не рассказал, по какой причине Кулебы не будет на заседании.

О том, что Дмитрий Кулеба должен принять участие во встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе 20 февраля, заявил в пятницу источник ТАСС во внешнеполитической службе ЕС. Отмечалось, что министры намерены обсудить ситуацию на украинской территории.

Кроме того, подчеркивалось, что министры затронут вопрос введения 10-го пакета санкций против российской стороны. Среди других тем, которые стороны обсудят во время встречи, -

совместные закупки оружия для Украины и реформирования Европейского фонда мира для расширения финансирования поставок вооружений.

Совет ЕС также намерен обсудить «климатической и энергетической дипломатии» в преддверии конференции ООН по климату 2023 года (COP 28).

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что согласование закупок боеприпасов странами-членами Евросоюза для дальнейшей передачи их Киеву ожидается в марте. По данным агентства, изучить инициативу эстонских властей вложить порядка €4 млрд ($4,3 млрд) в совместные закупки патронов министры иностранных дел смогут уже в понедельник в ходе встречи в Брюсселе. При этом официальное решение будет озвучено в марте.

В мире,Дмитрий Кулеба,Совет Европы,ООН,ЕС,
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