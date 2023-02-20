СМИ: Кулеба не будет участвовать в заседании ЕС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не будет участвовать в запланированной на понедельник встрече глав МИД ЕС в Брюсселе, передает РИА Новости.
Представитель ЕС проинформировал об этом утром. Он не рассказал, по какой причине Кулебы не будет на заседании.
О том, что Дмитрий Кулеба должен принять участие во встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе 20 февраля, заявил в пятницу источник ТАСС во внешнеполитической службе ЕС. Отмечалось, что министры намерены обсудить ситуацию на украинской территории.
Кроме того, подчеркивалось, что министры затронут вопрос введения 10-го пакета санкций против российской стороны. Среди других тем, которые стороны обсудят во время встречи, -
совместные закупки оружия для Украины и реформирования Европейского фонда мира для расширения финансирования поставок вооружений.
Совет ЕС также намерен обсудить «климатической и энергетической дипломатии» в преддверии конференции ООН по климату 2023 года (COP 28).
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что согласование закупок боеприпасов странами-членами Евросоюза для дальнейшей передачи их Киеву ожидается в марте. По данным агентства, изучить инициативу эстонских властей вложить порядка €4 млрд ($4,3 млрд) в совместные закупки патронов министры иностранных дел смогут уже в понедельник в ходе встречи в Брюсселе. При этом официальное решение будет озвучено в марте.