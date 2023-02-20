СМИ: Кулеба не будет участвовать в заседании ЕС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не будет участвовать в запланированной на понедельник встрече глав МИД ЕС в Брюсселе, передает РИА Новости.

Представитель ЕС проинформировал об этом утром. Он не рассказал, по какой причине Кулебы не будет на заседании.

О том, что Дмитрий Кулеба должен принять участие во встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе 20 февраля, заявил в пятницу источник ТАСС во внешнеполитической службе ЕС. Отмечалось, что министры намерены обсудить ситуацию на украинской территории.

Кроме того, подчеркивалось, что министры затронут вопрос введения 10-го пакета санкций против российской стороны. Среди других тем, которые стороны обсудят во время встречи, -

совместные закупки оружия для Украины и реформирования Европейского фонда мира для расширения финансирования поставок вооружений.

Совет ЕС также намерен обсудить «климатической и энергетической дипломатии» в преддверии конференции ООН по климату 2023 года (COP 28).