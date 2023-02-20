Зеленский признался в отсутствии доказательств военной помощи Китая РФ

У Киева нет доказательств оказания Китаем военной помощи России. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газетам Corriere della Sera и La Repubblica.

Украинский лидер заявил, что власти страны не видят «сигналов» о наличии такой помощи. Зеленский добавил, что Киев заинтересован в том, чтобы Пекин не помогал Москве, а поддерживал в текущем конфликте Украину.

«Сейчас не вижу такой возможности. Если они будут с Россией, война перерастет в третью мировую, и в Китае это понимают», — заявил президент.