В КНР заявили, что США должны изменить позицию по Украине

"Мы никогда не считали подобающими критические заявления Соединенных Штатов касательно китайско-российских отношений, Вашингтон даже оказывает на нас давление - мы этого не приемлем, - подчеркнул он на брифинге, комментируя высказывания американской стороны о предоставлении Пекином военной помощи Москве. - Мы настаиваем, чтобы США как следует задумались над своими действиями и предприняли реальные шаги для примирения и продвижения мирных переговоров [по украинской проблеме]".