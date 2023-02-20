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58 минут назад

В КНР заявили, что США должны изменить позицию по Украине

ТАСС

Китайские власти не приемлют критические высказывания США о китайско-российских отношениях и требуют, чтобы Вашингтон подошел ответственно к проблеме Украины, пересмотрев свою позицию. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

В КНР заявили, что США должны изменить позицию по Украине
Фото: ТАССТАСС

"Мы никогда не считали подобающими критические заявления Соединенных Штатов касательно китайско-российских отношений, Вашингтон даже оказывает на нас давление - мы этого не приемлем, - подчеркнул он на брифинге, комментируя высказывания американской стороны о предоставлении Пекином военной помощи Москве. - Мы настаиваем, чтобы США как следует задумались над своими действиями и предприняли реальные шаги для примирения и продвижения мирных переговоров [по украинской проблеме]".

В мире,Ван Вэньбинь,
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