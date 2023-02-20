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27 минут назад

Глава МИД Чада заявил, что граждане страны ощутили на себе антироссийские санкции

Газета.Ru

Граждане Чада ощущают на себе введенные против России санкции Запада, утверждает глава Министерства иностранных дел этой страны Мухаммед Салех Назыф. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МИД Чада заявил, что граждане страны ощутили на себе антироссийские санкции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Двухдневный саммит Африканского союза прошел в субботу и воскресенье в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

Мухаммед Салех Назыф ответил на вопрос, сказываются ли как-то антироссийские санкции Запада на отношения между Москвой и Нджаменой.

«Проблема не в давлении, проблема в том, что простой чадский гражданин чувствует эти санкции и живет ими», — пояснил он.

Другие комментарии по ситуации с санкциями глава МИД Чада пока не приведены.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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