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24 минуты назад

В Польше ожидают, что визит Байдена подтолкнет ЕС к ускоренной передаче вооружений Киеву

Газета.Ru

Польша ожидает, что президент США Джо Байден своим визитом подтолкнет Евросоюз ускорить передачу Украине оружия. Об этом заявил глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский в интервью изданию Sieci.

Политик выразил надежду на то, что в ходе визита американского лидера прозвучат максимально конкретные заявления о помощи США и их союзников Киеву.

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По словам Качиньского, Байден встретится в Варшаве с лидерами Бухарестской девятки (Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия).

Глава PiS добавил, что у России много оружия, которое постепенно переносится со складов в зону спецоперации.

"Это должно быть компенсировано быстро поступающей помощью с Запада - танками, самолетами, ракетами большой дальности, финансовой и материально-технической помощью", - высказал мнение Качиньский.

Ранее американский посол в Варшаве Марк Бжезинский сообщил, что Байден приедет в Варшаву вечером 20 февраля, выступит с речью перед польским народом 21 февраля в 17.30 по местному времени (19.30 мск).

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уточнил, что встреча Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Польше не запланирована.

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