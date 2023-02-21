Nikkei: Япония и ФРГ планируют расширенные консультации с участием лидеров стран

Правительства Японии и Германии планируют провести расширенные консультации с участием лидеров двух стран в марте, когда Токио посетит канцлер ФРГ Олаф Шольц. Как сообщила во вторник газета Nikkei со ссылкой на источники, главными темами станут Китай, ситуация на Украине и сотрудничество в зеленой энергетике.

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По ее данным, речь идет о формате переговоров, который будет шире рамок существующего механизма консультаций "два плюс два", в которых принимают участие главы МИД и минобороны двух стран. В частности, в них будут принимать участие лидеры двух стран, а также несколько членов кабминов, в том числе отвечающих за финансы.

Первый раунд таких консультаций в расширенном формате может пройти в марте, когда в Японию с визитом прибудет Шольц. Некоторые немецкие министры при этом, как отмечается, примут участие в переговорах в удаленном режиме.

Как отмечает Nikkei, Шольц в отличие от своей предшественницы Ангелы Меркель, которая развивала диалог с Китаем, относится к Пекину скептически и нацелен на выстраивание отношений с другими партнерами в регионе, в первую очередь с Индией и Японией.

Япония же в последнее время неоднократно заявляла, что Азия в будущем может столкнуться с ситуацией, схожей с положением на Украине. На этом фоне Токио развивает связи с европейскими странами, подчеркивая, что безопасность Европы и Азии неделима.