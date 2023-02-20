В понедельник утром в центре Киева перекрыли ряд улиц. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание «Страна.ua».
Предположительно, это связано с годовщиной расстрелов на Институтской улице, которые произошли 20 февраля 2014 года.
Так, закрыты оказались Шулявский и Воздухофлотский мосты. Также ограничено движение трамвая, перекрыты проспект Берестейский, улица Гетьмана, бульвар Леси Украинки и проспект Победы. Пробки образовались на Святошино и Нивках.
По информации «Известий», в Киев прибыла крупная иностранная делегация, несколько автобусов стоят у посольства США.
Напомним, после заявления о приостановке подписания ассоциации с Евросоюзом в ноябре 2013 года в центре Киева начались беспорядки. 20 февраля произошли крупные столкновения на Майдане, в результате которых погибло более 100 человек. Ответственность за это возложили на Януковича и спецподразделение МВД «Беркут». Эти события привели к отставке Януковича, на смену которого пришел Петр Порошенко.