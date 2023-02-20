Киргизия и Узбекистан подготовили проекты документов для демаркации границы

Представители Киргизии и Узбекистан разработали проекты документов, которые определяют порядок проведения демаркации общего участка государственной границы. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба киргизского правительства.

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"В ходе встречи стороны подготовили для дальнейшего согласования проекты нормативно-технических документов, регламентирующих процесс демаркации кыргызско-узбекской государственной границы, а также согласовали график выездного обследования отдельных участков границы", - говорится в комментарии кабмина по итогам завершившихся в Ташкенте переговоров делегаций двух стран.

Как отметили в пресс-службе, по итогам ташкентской встречи был подписан соответствующий протокол.

"Следующая встреча состоится на территории Кыргызской Республики", - заверили в правительстве.

Протяженность киргизско-узбекской границы составляет чуть более 1,3 тыс. км. Это самая длинная внешняя граница Киргизии с соседним государством. Стороны не могли урегулировать вопросы по спорным участкам с 90-х годов прошлого столетия.