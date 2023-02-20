Пока вы спали: Зеленский о судьбе Артемовска, ракетный удар Израиля по Дамаску

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Фото: ТАСС ТАСС

Зеленский отказался защищать Артемовск любой ценой

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Президент Украины Владимир отметил, что Бахмут (Артемовск) важен, но Вооруженные силы Украины не будут защищать его любой ценой. Такое заявление он сделал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Мы будем воевать, пока это разумно», - пояснил Зеленский, заметив, что на Украине «готовят следующее контрнаступление».

В Минобороны ФРГ назвали предстоящие недели решающими для Украины

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что предстоящие недели станут для Украины «в некоторой степени определяющими». Его слова приводит агентство Bloomberg.

При этом министр подчеркнул, что «важнейшим приоритетом» должно стать обеспечение противовоздушной обороны Украины в ближайшие три месяца.

Израиль нанес удар по зданию культурного центра в Дамаске

Здания Технического института и культурного центра в Дамаске были разрушены в результате ракетного удара ВВС Израиля. Об этом заявил замруководителя Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Гуринов, пишет РИА Новости.

По словам Гуринова, удар был нанесен четырьмя израильскими истребителями с 00.22 до 00.27 19 февраля.

«По данным сирийской стороны, погибло 5, ранено 15 человек», - заявил он в ходе брифинга.

В Иране обнаружили обогащенный до 84% уран

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на прошлой неделе обнаружили в Иране уран, обогащенный до 84%, что лишь на 6% меньше уровня, необходимого для создания ядерного оружия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои дипломатические источники. y

По данным издания, МАГАТЭ намерены выяснить, было ли обогащение урана сделано преднамеренно, или его концентрация обусловлена накоплением в сети труб, соединяющих центрифуги.

Сестра Ким Чен Ына пригрозила ответом на действия США

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон предупредила, что в ответ на действия США на Корейском полуострове Пхеньян активизирует ракетные пуски в Тихий океан. Ее слова приводит агентство ЦТАК.

По словам Ким Ё Чжон, занимающей пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, фиксируется усиление активности США в регионе и в КНДР готовы предпринять определенные шаги по защите национальных интересов.