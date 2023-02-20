Президент Польши Анджей Дуда заявил, что участие в спецоперации на Украине стало бы «концом» для главы Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом Дуда рассказал в интервью «1+1».

Журналистка канала напомнила, что недавно Польша, Канада, Франция и США призвали своих граждан немедленно покинуть Белоруссию. Она спросила, ожидает ли Дуда от Лукашенко «каких-нибудь подвохов».

«Мы уже готовы к тому, что с белорусской стороны можно ожидать чего угодно», - ответил польский президент.

При этом, по словам Дуды, «нет сомнений», что Лукашенко пытается избежать участия белорусских войск в конфликте, так как это означало бы «смерть для многих белорусов, не имеющих боевого опыта».

«Во-вторых, белорусы не воинствующая нация. Белорусы не хотят воевать. <…> Лукашенко прекрасно понимает, что это будет означать для него конец, ситуация может полностью выйти из-под его контроля», - подчеркнул Дуда.

Лукашенко ранее заявил, что Минск примет участие в боевых действиях только в том случае, если «хотя бы один» украинский солдат придет на территорию Белоруссии убивать местных жителей.