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43 минуты назад

Дуда предрек «конец» Лукашенко в случае участия в спецоперации

Мария Иванова

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что участие в спецоперации на Украине стало бы «концом» для главы Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом Дуда рассказал в интервью «1+1».

Журналистка канала напомнила, что недавно Польша, Канада, Франция и США призвали своих граждан немедленно покинуть Белоруссию. Она спросила, ожидает ли Дуда от Лукашенко «каких-нибудь подвохов».

«Мы уже готовы к тому, что с белорусской стороны можно ожидать чего угодно», - ответил польский президент.

При этом, по словам Дуды, «нет сомнений», что Лукашенко пытается избежать участия белорусских войск в конфликте, так как это означало бы «смерть для многих белорусов, не имеющих боевого опыта».

«Во-вторых, белорусы не воинствующая нация. Белорусы не хотят воевать. <…> Лукашенко прекрасно понимает, что это будет означать для него конец, ситуация может полностью выйти из-под его контроля», - подчеркнул Дуда.

Лукашенко ранее заявил, что Минск примет участие в боевых действиях только в том случае, если «хотя бы один» украинский солдат придет на территорию Белоруссии убивать местных жителей.

Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в конфликте на Украине

Он подчеркнул, что в случае агрессии против страны ответ будет «жесточайшим».

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