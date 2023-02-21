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Борис Джонсон и Лиз Трасс призвали передать Украине истребители

Накануне в Палате общин британского парламента состоялись дебаты, посвящённые ситуации в республике.

В ходе обсуждения Джонсон выразил мнение, что необходимо срочно передать танки Украине, поскольку они могут изменить ситуацию на поле боя уже в следующие несколько недель.

Кроме того, он отметил важность принципиального решения о передаче самолётов Киеву.

Бен Уоллес рассказал, когда Киев получит современные истребители

«Давайте перейдём к делу и передадим им истребители», — сказал бывший премьер-министр.

В свою очередь Лиз Трасс заявила, что Великобритания и её союзники должны делать всё необходимое, чтобы Украина как можно скорее победила. Для этого нужно направить самолёты в страну, а также использовать замороженные российские активы для восстановления Украины.

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