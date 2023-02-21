Борис Джонсон и Лиз Трасс призвали передать Украине истребители

В ходе обсуждения Джонсон выразил мнение, что необходимо срочно передать танки Украине , поскольку они могут изменить ситуацию на поле боя уже в следующие несколько недель.

В свою очередь Лиз Трасс заявила, что Великобритания и её союзники должны делать всё необходимое, чтобы Украина как можно скорее победила. Для этого нужно направить самолёты в страну, а также использовать замороженные российские активы для восстановления Украины.