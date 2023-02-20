Пашинян назвал последствия активности мирового сообщества

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил, что активность мирового сообщества может «обуздать агрессивность» Азербайджана и поспособствовать открытию Лачинского коридора, который связывает республику и Нагорный Карабах. Его слова передает ТАСС.

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«Только неослабевающая активность международного сообщества может обуздать агрессивность и провокационные действия Азербайджана для полного выполнения обязательств, взятых на себя трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года и разблокирования Лачинского коридора», — отметил Пашинян.

Премьер подчеркнул, что Ереван продолжает привлекать внимание международного сообщества к гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе.

Ранее Пашинян затронул положение в Карабахе во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также в конце января армянский премьер и российский лидер Владимир Путин обсудили перекрытие Лачинского коридора. В частности, упоминалась деятельность миротворческой миссии России в регионе.