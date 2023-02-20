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15 минут назад

Переговоры по продлению зерновой сделки начнутся в ближайшее время

Елена Прошина

Переговоры по поводу продления сроков действия зерновой сделки состоятся в ближайшее время. Процесс обещает быть непростым. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Провал недопустим: Переговоры по продлению зерновой сделки начнутся в ближайшее время
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как ранее заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли, провал зерновой сделки абсолютно недопустим, так как кризисы по всему миру еще не подошли к концу. В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что уверенность заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитса в обновлении сроков зерновой сделки после 18 марта кажется странной, так как поставки зерна в бедные страны постепенно снижаются.

«Думаю, уже с начавшейся недели переговоры войдут в активную фазу», — уточнил собеседник РИА Новости, отвечая на вопрос о том, как обстоят дела с продлением сроков зерновой сделки. Он также отметил, что переговоры будут непростыми, но работа уже идет.

Агентство напоминает, что зерновую сделку 22 июля 2022 года подписали представители Турции, России, Украины и ООН. Сделка подразумевает содействие сторон в вывозе украинского продовольствия, удобрений и зерна по Черному морю.

В мире,Мартин Гриффитс,Дэвид Бисли,МИД России,ООН,
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