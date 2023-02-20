Провал недопустим: Переговоры по продлению зерновой сделки начнутся в ближайшее время

Переговоры по поводу продления сроков действия зерновой сделки состоятся в ближайшее время. Процесс обещает быть непростым. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Как ранее заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли, провал зерновой сделки абсолютно недопустим, так как кризисы по всему миру еще не подошли к концу. В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что уверенность заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитса в обновлении сроков зерновой сделки после 18 марта кажется странной, так как поставки зерна в бедные страны постепенно снижаются.