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32 минуты назад

Rheinische Post: ФРГ вследствие СВО РФ на Украине в 2022 г потеряла 100 млрд евро

Газета.Ruиещё 4

Президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер заявил, что Германия вследствие военной операции России на Украине и связанного с ней роста затрат на электроэнергию в Европе потеряла в прошлом году 100 млрд. евро. Об этом сообщает издание Rheinische Post.

ФРГ потеряла 100 млрд евро из-за ситуации на Украине
Фото: Алексей Витвицкий/РИА «Новости»Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

"Война на Украине и связанный с ней резкий рост затрат на электроэнергию обошлись Германии в 2022 году почти в 2,5 процента, или 100 миллиардов евро производительности экономики. Эти издержки продолжат расти в ближайшие годы", — рассказал Фрацшер.

Он добавил, что ФРГ особенно пострадала от кризиса, "потому что она больше зависела от российской энергетики, а также имеет высокую долю энергоемкой промышленности и чрезвычайно зависит от экспорта и глобальных цепочек поставок".

Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что Германия относится к странам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от кризиса. Он подчеркнул, что пройден пик инфляции, а различные барометры настроений как внутренние, так и внешние, находятся в хорошем состоянии. По его словам, еще полгода назад велись разговоры о блэкаутах, глубокой рецессии и стагфляции.

В мире,Паоло Джентилони,ЕС,
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