МИД Южной Кореи вводит рестрикции против КНДР

Южная Корея вводит санкции против пяти организаций и четырех физических лиц, причастных к ядерной программе Пхеньяна. Эта мера стала ответным шагом на ракетные пуски КНДР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление на сайте южнокорейского Министерства иностранных дел.

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Как говорится в сообщение, правительство Южной Кореи считает нужным отреагировать на запуски баллистической ракеты большой дальности 18 февраля и баллистических ракет малой дальности 20 февраля со стороны Пхеньяна. В связи с этим Сеул вводит дополнительные самостоятельные санкции в отношении пяти организаций и четырех физических лиц, причастных к развитию ракетно-ядерной программы Северной Кореи и уклонению страны от санкций.

Отмечается, что в перечне обложенных санкциями физических лиц присутствует гражданин ЮАР Владлен Амченцев, а в перечне организаций — две компании из Сингапура.