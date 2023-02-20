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36 минут назад

Южная Корея вводит санкции из-за ракетных пусков КНДР

Елена Прошина

Южная Корея вводит санкции против пяти организаций и четырех физических лиц, причастных к ядерной программе Пхеньяна. Эта мера стала ответным шагом на ракетные пуски КНДР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление на сайте южнокорейского Министерства иностранных дел.

МИД Южной Кореи вводит рестрикции против КНДР
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщение, правительство Южной Кореи считает нужным отреагировать на запуски баллистической ракеты большой дальности 18 февраля и баллистических ракет малой дальности 20 февраля со стороны Пхеньяна. В связи с этим Сеул вводит дополнительные самостоятельные санкции в отношении пяти организаций и четырех физических лиц, причастных к развитию ракетно-ядерной программы Северной Кореи и уклонению страны от санкций.

Отмечается, что в перечне обложенных санкциями физических лиц присутствует гражданин ЮАР Владлен Амченцев, а в перечне организаций — две компании из Сингапура.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что может активизировать ракетные пуски в Тихий океан в ответ на действия США. Она пояснила, что Вашингтон в последнее время активизирует движение своих стратегических ударных средств на Корейском полуострове. Пхеньян рассматривает подобные действия как прямую угрозу безопасности Северной Кореи и намерен принять меры.

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