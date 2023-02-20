На Украине создали сайт о минной безопасности

На Украине запустили сайт "Все о минной безопасности", который предназначен для детей, родителей и учителей, поскольку практически 30% государства все еще "загрязнено" взрывоопасными предметами.

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Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям. "Дети являются особой группой риска, ведь их любопытство или невнимательность могут стоить им жизни. Поэтому сейчас очень важно обучать детей и их родителей правилам минной безопасности", - заявил директор Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Александр Чекригин. Специалисты разработали ресурс о минной безопасности.