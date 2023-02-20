На Украине создали сайт о минной безопасности

На Украине запустили сайт "Все о минной безопасности", который предназначен для детей, родителей и учителей, поскольку практически 30% государства все еще "загрязнено" взрывоопасными предметами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям. "Дети являются особой группой риска, ведь их любопытство или невнимательность могут стоить им жизни. Поэтому сейчас очень важно обучать детей и их родителей правилам минной безопасности", - заявил директор Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Александр Чекригин. Специалисты разработали ресурс о минной безопасности.
Он содержит четыре раздела: для родителей, учителей, подростков и детей. В каждом изложена адаптированная в соответствии с возрастом информация о разновидностях мин и правилах обращения с ними. При этом в разделе для учителей можно найти методические рекомендации по проведению урока по минной безопасности и готовые презентации для учащихся разных классов. Ранее в Харьковской области сообщили о подрыве мирного жителя на "лепестке".