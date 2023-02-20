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14 минут назад

Генсек ООН осудил очередной пуск ракет КНДР

Елена Прошина

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил очередной пуск ракеты со стороны Северной Кореи и призвал Пхеньян прекратить свои провокации. Его слова передает официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает РИА Новости.

Генсек ООН осудил очередной пуск ракет КНДР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее СМИ Южной Кореи и Японии распространили информацию о пуске КНДР двух ракет с западного побережья. Оба снаряда упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Министерство обороны Японии установило, что высота полета первой ракеты составила 100 километров, дальность полета — 400 километров. У второго снаряда эти значения равны 50 и 350 километров соответственно.

Стефан Дюжаррик указал, что генеральный секретарь ООН решительно осуждает действия Северной Кореи, а именно — очередной запуск баллистической ракеты межконтинентальной дальности. Антониу Гутерреш вновь обращается к Пхеньяну с призывом воздержаться от дальнейших провокационных действий и беспрекословно выполнять свои международные обязательства по всем резолюциям Совета безопасности. Он также обратил внимание на долг КНДР возобновить диалог для установления мира и полной проверки сокращения арсенала ядерного оружия на Корейском полуострове.

В мире,Антониу Гутерреш,Стефан Дюжаррик,ООН,
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