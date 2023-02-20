Фуры на выезде из Польши в Белоруссию образовали 60-километровую пробку

Грузовики образовали очередь длиной 60 км на выезде из Польши в Белоруссию. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

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Время ожидания в пробке на пересечение границы оценивается в 63 часа. На выезд на польско-белорусской границе работает лишь один КПП — Корощине. В пробку попали две тысячи фур. В очереди стоят не только польские, но и сербские и молдавские перевозчики, заявил президент Национальной ассоциации перевозчиков в Бяла-Подляске Тадеуш Гаёвник.

9 февраля польское правительство приняло решение приостановить работу КПП в Бобровниках.

Ранее сообщалось, что МВД Польши с вечера 21 февраля ограничит движение белорусских грузовиков на последнем работающем пограничном переходе с республикой — «Кукурыки» после того, как белорусские власти ввели ограничения на пересечение границы на белорусско-литовском и белорусско-латвийском погранпереходах для польских перевозчиков.