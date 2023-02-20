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31 минуту назад

МИД Чада заявил, что страна нуждается в России для борьбы с терроризмом

Елена Прошина

Чад нуждается в помощи России для борьбы с терроризмом и готов выслушать предложения на этот счет. Об этом заявил министр иностранных дел Чада Мухаммед Салех Назыф, передает РИА Новости.

В МИД Чада признались, что страна нуждается в России
Фото: ТАССТАСС

Ранее в столице Эфиопии Аддис-Абебе состоялся двухдневный саммит Африканского союза. В нем приняли участие большинство глав государств и правительств африканского континента.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершил турне по африканским странам, в процессе которого заявил, что Россия готова помочь странам Сахаро-Сахельского региона, включая Чад, в борьбе с терроризмом.

Министр иностранных дел Чада рассказал, что услышал предложение российского коллеги, однако пока от РФ не поступало никаких конкретных предложений на этот счет. Салех Назыф при этом подтвердил нужду Чада в сторонней помощи для борьбы с терроризмом.

Министр также отметил, что совместная работа в этом направлении одна из основных для Чада, как и образование чадских студентов в России. Назыф подчеркнул, что Москве и Нджамене следует заключить сотрудничество для совместной борьбы с терроризмом и включить в официальный документ «пункты, отвечающие новым вызовам».

Кроме того, Чад выразил намерение продолжить военно-техническое с Россией.

В мире,Сергей Лавров,
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