Япония заявила протест КНДР в связи с запуском баллистических ракет

Кабинет министров Японии направил Северной Корее решительный протест в связи с пусками баллистических ракет 20 февраля. Об этом информирует Kyodo со ссылкой на заявление японского правительства.
"Япония выразила протест в связи с запуском северокорейских ракет", - сказано в сообщении. По данным агентства, нота протеста была передана по дипломатическим каналам через посольство в Пекине.
Ранее министерство обороны Японии заявило, что Корейская Народно-Демократическая Республика 20 февраля запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. По данным военного ведомства, запущенные Северной Кореей ракеты пролетели 350 и 400 км при максимальной высоте полета в 50 и 100 км соответственно.