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13 минут назад

Япония заявила протест КНДР в связи с запуском баллистических ракет

Газета.Ru

Кабинет министров Японии направил Северной Корее решительный протест в связи с пусками баллистических ракет 20 февраля. Об этом информирует Kyodo со ссылкой на заявление японского правительства.

Япония заявила протест КНДР в связи с запуском баллистических ракет
Фото: Thomas Gooley/Keystone Press Agency/Global Look PressThomas Gooley/Keystone Press Agency/Global Look Press

"Япония выразила протест в связи с запуском северокорейских ракет", - сказано в сообщении. По данным агентства, нота протеста была передана по дипломатическим каналам через посольство в Пекине.

Ранее министерство обороны Японии заявило, что Корейская Народно-Демократическая Республика 20 февраля запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. По данным военного ведомства, запущенные Северной Кореей ракеты пролетели 350 и 400 км при максимальной высоте полета в 50 и 100 км соответственно.

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