Сестра Ким Чен Ына пригрозила активизировать пуски ракет в ответ на шаги США

Сестра лидера КНДР и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что может активизировать ракетные пуски в Тихий океан в ответ на действия США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК.

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Ким Ё Чжон пояснила, что в последнее время США активизируют движение своих стратегических ударных средств на Корейском полуострове. Она заверила, что Пекин следит за их влиянием на безопасность региона и готов принять меры в ответ на подобные действия.

«Частота использования Тихого океана как нашего полигона зависит от характера действия американских войск», — указала Ким Ё Чжон.

В то же время береговая охрана Японии распространила сообщения о том, что КНДР в понедельник запустила три баллистические ракеты. Район падения не уточняется.

Телеканал NHK со ссылкой на свои источники указал, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Агентство Kyodo при этом отметило, что правительство уже приступило к сбору информации по этому делу, в том числе о точном количестве ракетных пусков со стороны КНДР.