В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

СМИ: НАТО обеспокоена возможностью войны за Тайвань

Елена Прошина

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сделанное в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, может свидетельствовать о беспокойстве альянса в связи с возможным военным конфликтом из-за Тайваня. Об этом пишет китайская государственная газета Global Times, передает РИА Новости.

СМИ: НАТО обеспокоена возможностью войны за Тайвань
Фото: ТАССТАСС

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что происходящее в Европе сегодня может «произойти в Азии завтра». Global Times отмечает, что слова генерального секретаря НАТО многие восприняли как «озабоченность по поводу войны за Тайвань».

Китайский военный эксперт Сун Чжунпин предположил, что Вашингтон надеется на повышение уровня влияния НАТО, за счет чего альянс сможет расширить свое присутствие по всему миру. Для достижения этой цели США приходится указывать мировой общественности на «внешние угрозы», а также призывать государства-члены НАТО к объединению и огромным тратам на военный бюджет. При этом интересы этих государств вполне могут не учитываться, считает эксперт.

«Цель США — контролировать НАТО и Европу и превратить НАТО в глобальный военный альянс», — заявил Сун Чжунпин. Он добавил, что заявление генерального секретаря Североатлантического альянса можно расценивать, как «прокладывание пути» участия организации в делах Азиатско-Тихоокеанского региона.

В мире,Безопасность,Сун Чжунпин,Йенс Столтенберг,НАТО,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий