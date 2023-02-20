СМИ: НАТО обеспокоена возможностью войны за Тайвань

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга , сделанное в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, может свидетельствовать о беспокойстве альянса в связи с возможным военным конфликтом из-за Тайваня. Об этом пишет китайская государственная газета Global Times, передает РИА Новости .

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что происходящее в Европе сегодня может «произойти в Азии завтра». Global Times отмечает, что слова генерального секретаря НАТО многие восприняли как «озабоченность по поводу войны за Тайвань».

Китайский военный эксперт Сун Чжунпин предположил, что Вашингтон надеется на повышение уровня влияния НАТО, за счет чего альянс сможет расширить свое присутствие по всему миру. Для достижения этой цели США приходится указывать мировой общественности на «внешние угрозы», а также призывать государства-члены НАТО к объединению и огромным тратам на военный бюджет. При этом интересы этих государств вполне могут не учитываться, считает эксперт.