СМИ: Макрон проигнорировал просьбы Зеленского по НАТО

Французский президент Франции Эммануэль Макрон не ответил на призывы президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности принять страну в НАТО. Об этом сообщает французская газета Le Journal du dimanche.
Согласно информации издания, для Макрона НАТО не является оптимальным инструментом для переосмысления отношений с РФ.
"Макрон хотел бы дать понять своим собеседникам в Центральной и Восточной Европе, как кандидатам в ЕС, так и некандидатам, что они должны быть разумными в своих ожиданиях", - отмечает газета.
Ранее Макрон и Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы усиления оперативной военной поддержи Украины. Отмечается, что главы государств поговорили об "обязательствах, взятых европейскими союзниками и странами НАТО во время Мюнхенской конференции по безопасности по необходимости усилить и ускорить военную поддержку Киеву".