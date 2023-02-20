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1 час назад

Le Journal du dimanche: Макрон проигнорировал просьбы Зеленского принять Украину в НАТО

Газета.Ruиещё 1

Французский президент Франции Эммануэль Макрон не ответил на призывы президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности принять страну в НАТО. Об этом сообщает французская газета Le Journal du dimanche.

СМИ: Макрон проигнорировал просьбы Зеленского по НАТО
Фото: Sarah Meyssonnier/ReutersSarah Meyssonnier/Reuters

Согласно информации издания, для Макрона НАТО не является оптимальным инструментом для переосмысления отношений с РФ.

"Макрон хотел бы дать понять своим собеседникам в Центральной и Восточной Европе, как кандидатам в ЕС, так и некандидатам, что они должны быть разумными в своих ожиданиях", - отмечает газета.

Ранее Макрон и Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы усиления оперативной военной поддержи Украины. Отмечается, что главы государств поговорили об "обязательствах, взятых европейскими союзниками и странами НАТО во время Мюнхенской конференции по безопасности по необходимости усилить и ускорить военную поддержку Киеву".

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