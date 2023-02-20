МАГАТЭ: в агентстве знают об обогащении иранского урана

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что знают об обогащении иранского урана, при необходимости проинформируют Совет управляющих. Об этом сообщает РИА Новости.

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"МАГАТЭ известно о недавних сообщениях средств массовой информации об уровнях обогащения урана в Иране. Генеральный директор Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ обсуждает с Ираном результаты недавней контрольной деятельности агентства и при необходимости проинформирует об этом Совет управляющих МАГАТЭ", — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Иран подверг критике МАГАТЭ за недостоверный доклад о нарушениях на одном из ядерных объектов. Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами подчеркнул, что поведение генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси является неэтичным. До этого Великобритания, Германия, США и Франция призвали Иран к выполнению обязательств.