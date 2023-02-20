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44 минуты назад

МАГАТЭ: в агентстве знают об обогащении иранского урана

Газета.Ruиещё 5

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что знают об обогащении иранского урана, при необходимости проинформируют Совет управляющих. Об этом сообщает РИА Новости.

МАГАТЭ: в агентстве знают об обогащении иранского урана
Фото: Dmitry Lovetsky/APDmitry Lovetsky/AP

"МАГАТЭ известно о недавних сообщениях средств массовой информации об уровнях обогащения урана в Иране. Генеральный директор Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ обсуждает с Ираном результаты недавней контрольной деятельности агентства и при необходимости проинформирует об этом Совет управляющих МАГАТЭ", — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Иран подверг критике МАГАТЭ за недостоверный доклад о нарушениях на одном из ядерных объектов. Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами подчеркнул, что поведение генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси является неэтичным. До этого Великобритания, Германия, США и Франция призвали Иран к выполнению обязательств.

Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента в связи с публикацией доклада Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерному объекту в Фордо.

В мире,Рафаэль Гросси,МАГАТЭ,Госдеп США,
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