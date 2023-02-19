Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию на угледарском направлении очень непростой. Об этом украинский лидер заявил в своем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

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По словам политика, на заседании главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный доложил о ситуации в целом на фронте и ходе мобилизации.

13 февраля подразделение «Эспаньола», состоящее преимущественно из футбольных фанатов из разных регионов России, отразило атаку Вооруженных сил Украины на угледарском направлении. Перед выдвижением на передовую бойцы отработали стрельбу из автоматического и противотанкового гранатометов.