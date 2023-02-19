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37 минут назад

Зеленский оценил ситуацию на угледарском направлении

Lenta.ruиещё 2

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию на угледарском направлении очень непростой. Об этом украинский лидер заявил в своем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский оценил ситуацию на угледарском направлении
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам политика, на заседании главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный доложил о ситуации в целом на фронте и ходе мобилизации.

13 февраля подразделение «Эспаньола», состоящее преимущественно из футбольных фанатов из разных регионов России, отразило атаку Вооруженных сил Украины на угледарском направлении. Перед выдвижением на передовую бойцы отработали стрельбу из автоматического и противотанкового гранатометов.

Ранее сообщалось об эвакуации жителей Угледара в Волноваху. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народой республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что украинские формирования продолжают перебрасывать резервы, однако, несмотря на замедление взятия под контроль города, планы остаются прежними.

В мире,Валерий Залужный,Денис Пушилин,Владимир Зеленский,
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